В Новосибирске разработали технологию утилизации пластика с помощью моли

Технологию утилизации неперерабатываемого пластика при помощи селективной восковой моли разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ).

© globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Последние исследования по содержанию ферм с насекомыми показали, что 200 личинок моли за 10 дней съедают 4 кг такого пластика. А продукты жизнедеятельности насекомых в последующем можно использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАДов и химических исследованиях", - рассказали в вузе.

Главная особенность проекта - искусственное создание линии насекомых, которые эффективнее едят пластик в отличие от обыкновенной большой восковой моли. Технология разведения моли, разработанная в университете, позволит вывести нужное поколение за пять генераций. Благодаря правильному уходу за фермами, идеально подобранному плану питания и созданию благоприятной среды насекомые начинают приспосабливаться и в последующем эффективно перерабатывать пластик, который невозможно утилизировать.

В пресс-службе пояснили, что сейчас самым распространенным способом утилизации пластика в России является термический метод. Главная причина - финансовая доступность и удобство в реализации. Однако в процессе горения пластик выделяет вредные газы и токсичные вещества, которые загрязняют атмосферу, способствуют созданию парникового эффекта.

"Сейчас переработка пластика как вторичного сырья является самым распространенным и популярным способом экологичной утилизации полимерных отходов. На его реализацию уходят большие затраты. Сюда входят очистка и сортировка сырья по маркам. По этой причине чаще всего организации предпочитают избавляться от пластика при помощи огня, что очень вредит экологии. Создание ферм насекомых - это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации", - процитировала пресс-служба автора проекта Полину Дубовскую.

В природе большая восковая моль (пчелиная огневка) - вредитель медоносных пчел. Она селится в ульях, выедает соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел. Насекомое активно питается на этапе гусеницы, полный цикл его жизни - 30 дней. "Чтобы насекомым было удобно его [пластик] есть, мы измельчаем мусор. В состав корма для насекомых, помимо пластика, входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, которые способствуют эффективному перевариванию полимеров у моли", - добавила Дубовская.