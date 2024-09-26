Названы данные, которые нужно срочно «спасать» из-за запрета создавать учетки Google в РФ

Сегодня, 26 сентября 2024 г. Google запретил создавать новые учётные записи (Gmail, Android) из России. На этапе обязательного ввода телефонного номера система отказывается принимать сотовые номера с кодом страны +7 (Россия). Минцифры считает это первым шагом к окончательному уходу Google из России и советует сделать резервные копии данные учётных записей. Мы расскажем, какие данные нужно резервировать в ближайшее время, а с какими можно повременить

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Блокировка не окончательная

У части пользователей Google требует указать номер телефона при регистрации, у других пользователей — позволяет не использовать телефон для подтверждения, а подтвердить одну учётную запись Gmail с помощью кода из письма на другую учётную запись Gmail. В таких случаях аккаунт Google создаётся и работает в РФ без проблем.

Что будет с Android-смартфонами

Если у вас есть Android-смартфон, в котором вы уже вошли в учётную запись, он продолжит работать в прежнем режиме и не будет самостоятельно блокироваться.

Даже если Google захочет уйти из России и заблокирует свои сервисы (либо будет заблокирован российскими властями), ваш смартфон не заблокируется. В таком случае у вас перестанут работать приложения Gmail, приложение Google (с поиском и новостями), а браузер Google Chrome будет медленно (по 10-30 секунд) открывать любые сайты, даже не относящиеся к Google, из-за постоянных неудачных попыток синхронизировать историю просмотров сайтов и закладки с серверами Google. Вы не сможете скачать или обновить приложения из Google Play, но сможете продолжить скачивать приложения из RuStore или обновлять зарубежные приложения, скачивая .apk из браузера на сторонних сайтах (4PDA, Trashbox и т.д.).

Если во время блокировки Google в РФ вы купите новый Android-смартфон, при первом включении вы сможете не добавлять учётную запись и просто нажимать «Далее — далее — далее — пропустить — приступить к работе» до рабочего стола, а затем установить RuStore для российских приложений и вручную скачать .apk для зарубежных приложений. Смартфон не будет заставлять вас привязывать к нему учётную запись Google и не заблокируется.

Ваши контакты (номера телефонов, имена) со смартфона никуда не пропадут даже при окончательной блокировке Google в РФ. И вы всегда сможете экспортировать контакты из вашего смартфона как на SIM-карту, так и на внутреннюю память, либо в формате .vcf отправить их по Bluetooth, либо другим способом, а потом на новом смартфоне восстановить их полностью по нажатию на этот самый файл .vcf.

Какие данные нужно резервно копировать