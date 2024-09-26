Представлены Redmi Watch 5 Lite – AMOLED-экран, 18 дней работы

Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 5 Lite. Новинка поддерживает функции, которые обычно можно найти в более дорогих носимых устройствах, включая AMOLED-экран, поддержку GPS, Bluetooth-звонков и водонепроницаемость на уровне 5 ATM.

© Xiaomi

Особенности

Redmi Watch 5 Lite оснащены 1,96-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем с разрешением 401×502 пикселя и пиковой яркостью до 600 нит. Устройство поддерживает функцию Always-on-Display и жест Palm Touch to Sleep. На правой стороне корпуса имеется функциональная кнопка.

Redmi Watch 5 Lite работают под управлением операционной системы HyperOS от Xiaomi и поддерживают более 200 настраиваемых циферблатов. Также стоит отметить поддержку более 150 профессиональных спортивных режимов и 19 встроенных беговых курсов для персонализированных тренировок.

Производитель оснастил устройство встроенным GPS, голосовым помощником Amazon Alexa и поддержкой вызовов через Bluetooth. «Умные» часы поддерживают Bluetooth 5.3 и экстренные вызовы SOS. Устройство имеет два микрофона с поддержкой ENC и динамик. Часы водонепроницаемы по стандарту 5 ATM и совместимы с приложением Xiaomi Wear.

© Xiaomi

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 470 мАч. При обычном использовании батарея может работать до 18 дней, а при интенсивном – до 12 дней.

Смарт-часы работают на базе HyperOS и легко интегрируются со смартфонами Xiaomi с последней версией Android. Размеры устройства составляют 49,1×40,4×11,4 мм, вес – 29,2 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Redmi Watch 5 Lite поступят в продажу через Amazon и на веб-сайте Xiaomi India с 26 сентября. Часы доступны в черном и сером цветах. Также анонсированы три дополнительных ремешка в цветах Candy Pink, Lemon Yellow и Mint Green. Стоимость устройства составляет 3999 рупий ($48).