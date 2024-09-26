Цукерберг презентовал AR-очки Orion с ИИ и нейроинтерфейсом

Глава американской корпорации Meta* Марк Цукерберг презентовал AR-очки будущего с функциями искусственного интеллекта и дополненной реальности. Об этом стало известно в четверг, 26 сентября.

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Визуально очки выглядят как обычные, но в них встроены линзы-дисплеи с функцией управления взглядом и микросветодиодные проекторы. Аппарат работает в связи с внешним процессором, напоминающим пауэрбанк, и браслетом, распознающим жесты. Новое устройство позволит смотреть видео на YouTube и заниматься повседневными делами. Стоимость таких очков составляет 10 тысяч долларов, пишет Mobidevices.

5 августа предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что уже второй человек получил мозговой имплант от компании Neuralink, процедура прошла успешно.

Первый человек с имплантом от Neuralink Нолан Арбо заявил о повышении эффективности работы устройства, несмотря на то, что часть электродов отошла от мозга. В начале вживления технологии эффективность работы импланта была низкая из-за того, что специалисты не настроили прибор. Но позже, после успехов в испытаниях технологии, часть проводов отошла от мозга Арбо.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.