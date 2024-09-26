Российские физики разработали метод закручивания электронов для коллайдеров

В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза представили метод закручивания электронов с помощью лазерного луча. Это открытие позволит использовать «закрученные» электроны для проведения экспериментов на ускорителях частиц и углубленного изучения внутренней структуры нейтронов и протонов.

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По словам Дмитрия Карловца, ведущего научного сотрудника университета, новый подход позволит закручивать электроны еще до их попадания в ускоритель, работая как в идеальных, так и в реальных условиях. Закрученные электроны движутся по спиральной траектории, что открывает возможности для проведения экспериментов по исследованию структуры атомных ядер и свойств кварков.

Ученые использовали систему, в которой закрученные электроны возникают благодаря взаимодействию между металлической пластинкой и лазером. Управляя интенсивностью лазерного луча, ученые смогут точно настраивать количество производимых электронов для коллайдера.

Совместные эксперименты с коллегами из Объединенного института ядерных исследований в Дубне позволят запустить закрученные электроны в ускоритель уже до конца года.