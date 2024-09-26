Google сделает новые часы Pixel простыми в ремонте

Google объявила о том, что она «думает» о том, чтобы сделать будущие модели Pixel Watch ремонтопригодными. Это изменение произошло после трех поколений Pixel Watch, которые официально требовали от пользователей полной замены устройств при возникновении даже таких проблем, как разбитый экран.

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Отсутствие возможности ремонта разочаровывало потребителей с момента выпуска оригинальных Pixel Watch, поскольку ремонт не был ни простым, ни широко доступным. Николь Азорес, менеджер Google по связям с государственными органами и общественной политике, поделилась своими соображениями во время дискуссии на Climate Week NYC, подчеркнув, что компания изучает возможность ремонта не только телефонов и планшетов.

Кстати. Поскольку потребительский спрос на «экологичные» технологии растет, этот потенциальный поворот в сторону ремонтопригодных устройств может найти отклик у ещё одной прослойки пользователей.