Что известно о Redmi Note 14 Pro+

Xiaomi собирается запустить серию Redmi Note 14 Pro в Китае уже сегодня 26 сентября. К счастью, про смартфон стало известно намного больше.

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Возглавляет линейку Redmi Note 14 Pro+, оснащенный аккумулятором емкостью 6 200 мАч, а также быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, созданного по 4-нм техпроцессу. Чипсет включает 1 ядро Kryo Prime (Cortex-A720) с частотой 2,5 ГГц, 3 ядра Kryo Gold с частотой 2,4 ГГц и 4 ядра Kryo Silver для «сбалансированной производительности».

Отдельно стоит отметить долговечность: защита по стандартам IP68 и IP69K, стекло Gorilla Glass Victus 2, способность выдерживать воздействие воды под высоким давлением и экстремальные температуры. Ожидается, что Note 14 Pro будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 2 500 нит.

Вместе со смартфонами будут выпущены наушники Redmi Buds 6.