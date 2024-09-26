Поколение ИИ: почему раннее обучение искусственному интеллекту станет ключом к успеху?

Искусственный интеллект окружает нас повсюду — он используется в сервисах по вызову такси и доставке еды, подбирает треки по вашему вкусу в приложениях, помогает найти информацию по фотографии. Значит ли это, что будущее — за искусственным интеллектом и теми, кто с ним работает? Нужно ли в школе осваивать ИИ? Отличается ли обучении ИИ от обучения программированию? Когда лучше начинать, если интересует эта область? Об этом рассказали главный тренер российской команды на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, директор мегафакультета Университета ИТМО и эксперт НИУ ВШЭ.

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«Уже в ближайшем будущем технологии ИИ станут неотъемлемой частью профессиональной деятельности у большинства специалистов, чем бы они не занимались. Базовые знания о принципах работы систем искусственного интеллекта, а также навыки работы с инструментами на их основе, которые в международной практике получили названии ИИ-грамотность, уже сейчас становятся жизненно важными для успешной деятельности в новой реальности», — считает Иван Карлов, Заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ. «Культура работы с умными колонками, умным домом, чат-ботами точно нужна всем, не только айтишникам. И почти в любой профессии в будущем ожидаются ИИ-помощники, айтишники просто ближе других к тому, чтобы не просто ими пользоваться, но и разбираться, как они работают», — рассказал Data Scientist № 1 в мире по версии платформы Kaggle (2012), лучший преподаватель России в области ИТ (2014) и главный тренер российской команды на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту Александр Дьяконов. «Сам процесс обучения ИИ тоже может быть игровым, использовать понятия и образы реального мира. Важной особенностью модели обучения с подкреплением является то, что ребенок четко видит — ИИ тоже может ошибаться! При этом он может понять, от чего зависит правильность ответов ИИ и как надо с ним работать, чтобы обеспечить должный уровень доверия. Главное, чтобы при этом обучение было на простых бытовых примерах, в которых даже ребенок может выступать экспертом (например, отличить кошку от собаки по описанию или определить положительных и отрицательных героев сказки). А вот если пустить все на самотек, то скоро окажется, что обученный ребенком ИИ может стать большим фантазером. Однако это тоже неплохо в своем роде, так как дает возможности для новых форм творчества (например, школьный конкурс историй, написанных ИИ в логике игры «верю-не-верю»)», — предлагает директор Мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО, научный руководитель исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности», эксперт Центра компетенций НТИ «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии» на базе ИТМО Александр Бухановский. «Часто слышу, что использование чат-ботов школьниками вредит обучению — они используют его, чтобы находить ответы, нейросеть решает за них вопросы, над которыми они должны были думать самостоятельно. Поэтому начинать знакомство с инструментами родителям и детям желательно вместе. Думаю, что 10 лет — самый оптимальный возраст, ребята любознательны, уже умеют учиться», — говорит тренер российской команды на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, многократный победитель олимпиад и хакатонов по искусственному интеллекту Екатерина Процко.

Материал подготовлен совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта.