Google ограничила россиянам создание новых аккаунтов

Минцифры подтвердило, что Google запретила создавать аккаунты для россиян
В Минцифры РФ подтвердили, что Google прибегнул к ограничению создания новых аккаунтов, передает ТАСС.
Ведомство рекомендовало пользователям сервисов Google в России создать резервные копии своих данных.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что российские граждане столкнулись с неожиданной проблемой при регистрации в Google. При создании нового аккаунта запрашивается номер телефона пользователя, однако российские система принимать перестала. Подчеркивалось, что после ввода номера мобильного оператора РФ появляется уведомление, что его «нельзя использовать для подтверждения».
«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», - подчеркнули в ведомстве.