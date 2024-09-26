Google ограничила россиянам создание новых аккаунтов

В Минцифры РФ подтвердили, что Google прибегнул к ограничению создания новых аккаунтов, передает ТАСС.

Ведомство рекомендовало пользователям сервисов Google в России создать резервные копии своих данных.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что российские граждане столкнулись с неожиданной проблемой при регистрации в Google. При создании нового аккаунта запрашивается номер телефона пользователя, однако российские система принимать перестала. Подчеркивалось, что после ввода номера мобильного оператора РФ появляется уведомление, что его «нельзя использовать для подтверждения».