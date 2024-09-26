Сибирские ученые нашли применение чердачной пыли

Ученые из Института геологии и минералогии СО РАН выяснили, что состав чердачной пыли может служить надежным индикатором техногенных и антропогенных загрязнений. По данным издания «Наука в Сибири», мелкодисперсная пыль на чердаках накапливается в течение десятков и даже сотен лет, предоставляя информацию о пылевых выносах за определенный период.

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Исследование охватывает территории Западной Сибири, включая Новосибирскую область и Алтайский край. Ученые изучили, как различные факторы — почвенный покров, пожары и техногенная деятельность — влияют на геохимический состав чердачной пыли. Особое внимание уделялось последствиям 468 ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне в 1951—1963 годах.

Результаты показали повышенное содержание металлов, таких как кадмий, свинец и медь, однако все значения оставались ниже предельно допустимых концентраций. Ученые считают, что это требует дополнительных исследований, поскольку даже небольшие повышения могут указывать на негативные экологические тенденции в будущем.