"Бюро 1440" разрабатывает терминал спутниковой связи для поездов РЖД
Российская компания "Бюро 1440" разрабатывает для поездов РЖД универсальный терминал спутниковой связи. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
"В рамках действующего соглашения с РЖД мы готовим техническое решение для обеспечения спутниковой связью грузовых и скоростных составов, а также поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании. Одним из ключевых элементов станет универсальный абонентский терминал для российских железных дорог, который разрабатывают инженеры "Бюро 1440", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в России сейчас пролегает более 120 тыс. км железных дорог, часть которых остается без стабильной связи.
"По данным опроса "Бюро 1440", более 70% пассажиров поездов дальнего следования нуждаются в быстром и бесперебойном доступе в интернет во время поездок", - добавили там.