"Бюро 1440" разрабатывает терминал спутниковой связи для поездов РЖД

Российская компания "Бюро 1440" разрабатывает для поездов РЖД универсальный терминал спутниковой связи. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"В рамках действующего соглашения с РЖД мы готовим техническое решение для обеспечения спутниковой связью грузовых и скоростных составов, а также поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании. Одним из ключевых элементов станет универсальный абонентский терминал для российских железных дорог, который разрабатывают инженеры "Бюро 1440", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в России сейчас пролегает более 120 тыс. км железных дорог, часть которых остается без стабильной связи.