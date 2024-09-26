Джеймс Кэмерон присоединился к совету директоров разработчиков ИИ Stability AI

Компания Stability AI, создавшая модель преобразования текста в изображение Stable Diffusion, объявила о пополнении в своем руководящем составе: режиссер Джеймс Кэмерон, известный своими работами над такими культовыми фильмами, как «Аватар», «Терминатор» и «Титаник», войдет в совет директоров компании.

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Кэмерон выразил энтузиазм по поводу пересечения генеративного ИИ и CGI, заявив: «Слияние этих двух совершенно разных двигателей творчества откроет художникам новые возможности рассказывать истории так, как мы даже не могли себе представить».

Генеральный директор Прем Аккараджу подчеркнул значимость роли Кэмерона, заявив, что она отражает «миссию» Stability AI по «предоставлению комплексной системы искусственного интеллекта для творцов».

Недавно компания получила финансирование в размере 80 миллионов долларов.