Ученые установили, сколько органических веществ задерживается на шельфе Арктики

Российские учёные совместно с группой иностранных коллег провели исследование дна в море Лаптевых, чтобы точнее прогнозировать изменения климата в Арктике. Специалисты выяснили, что 20% органического вещества, поступающего в море с континента, переносится вглубь Северного Ледовитого океана, а 80% остаётся на шельфе. В результате глобального потепления высвобождается всё больше органики, которая может встраиваться в биологические циклы и способствовать изменению климата на всей планете.

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Учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) в составе международного коллектива специалистов из России, Швеции, США и Италии провели комплексные океанографические исследования в море Лаптевых.

Авторы работы установили, что 80% органики, которая оказывается в Арктике с током рек, впадающих в Арктические моря, а также в результате оттаивания вечной мерзлоты, остаётся на шельфе. И только 20% органических соединений покидают шельф с морскими течениями, переносятся на континентальный склон и в глубины Северного Ледовитого океана.

«Проведённые исследования на основе молекулярного и изотопного состава органического углерода, а также скоростей его захоронения в донных осадках, позволили более точно оценить объёмы поступления и захоронения терригенного (наземного) органического вещества в Арктических морях», — пояснил RT ведущий научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Русаков.

Эти данные нужны учёным для прогнозирования изменений климата в Артике и на планете. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Biogeochemical Cycles, об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Известно, что в Арктике климат меняется в три раза быстрее, чем в целом на Земле. Это приводит к стремительному таянию вечной мерзлоты. Как итог, из ледового плена высвобождается всё больше органических соединений, которые включаются в биологические циклы, что провоцирует дальнейший рост парниковых выбросов в атмосферу.

Кроме того, по мере изменения климата увеличиваются и объёмы органических соединений, которые приносят в арктический регион реки — их сток также нарастает в последние десятилетия. Усиливаются морские течения и продолжительность штормов в прежде спокойных Арктических морях, поверхность которых всё больше времени проводит без ледового покрова. Это, в свою очередь, усиливает эрозию береговой линии и способствует более интенсивному транспорту органического вещества в море.

Исследование проводилось с борта научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», в рамках международной экспедиции lnternational Siberian Shelf Study. Работу также поддержал Российский научный фонд. Помимо ГЕОХИ РАН, в инициативе приняли участие учёные из Департамента наук об окружающей среде (ACES), Центра климатеических исследований им. Болина, Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета, Института Полярных наук в Болонье, Тихоокеанского океанологического института имени Ильичёва ДВО РАН и Национального Томского государственного университета.