Предложен новый способ обнаружения частиц с магнитным зарядом в космосе

Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) предположили, что источники магнитного поля - монополи - могут рождаться в исключительно сильных магнитных полях.

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Искать их радиофизики предложили в космосе, исследуя самые мощные магниты во Вселенной, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Около 100 лет ученые по всему миру безуспешно пытаются обнаружить источники магнитного поля - монополи. Эти гипотетические магнитные заряды приводят к симметрии уравнение Максвелла и предсказываются целым рядом физических теорий. Радиофизики ННГУ предположили, что монополи могут рождаться в исключительно сильных магнитных полях. Искать неуловимые частицы ученые предложили в космосе, исследуя самые мощные магниты во Вселенной - особый тип нейтронных звезд, магнитары", - рассказали в пресс-службе.

Автор исследования, заведующий научно-исследовательской лабораторией перспективных квантовых стандартов частоты и систем точного времени радиофизического факультета ННГУ, доктор физико-математических наук Алексей Клюев объяснил, что ученые смоделировали процессы, которые предположительно происходят при рождении монополей в экстремально сильных магнитных полях магнитаров. "Если эти явления зарегистрируют установки международных обсерваторий, наука получит одно из доказательств существования магнитных зарядов", - рассказал Клюев.

По версии ученых, покидая магнитар, монополи забирают часть энергии магнитного поля. Вращение нейтронной звезды при этом замедляется и возникают изменения вращения - шум. Чем легче монополи, тем большее их количество должно рождаться и тем легче зафиксировать этот шум современной технике.

"Величина изменений магнитного поля и вращения магнитара при рождении частиц достаточно мала. Обнаружить их - все равно что зафиксировать изменение температуры озера Байкал, в который вылили стакан кипятка. Чтобы экспериментальные установки смогли зарегистрировать отклонения во вращении магнитаров, мы описали их спектр. Это открывает путь к эксперименту, который подтвердит теорию рождения магнитных монополей или даст ученым новое представление об их массе и заряде. Любой результат будет очень важен для астрофизики и современной науки в целом", - добавил Клюев.

Исследование выполнено по программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".