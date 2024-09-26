Apple покажет новые гаджеты в октябре

Американская корпорация Apple проведет до конца года как минимум еще одну презентацию гаджетов. Об этом сообщает издание Macworld.

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По мнению журналистов медиа, у Apple еще остались продукты, которые она может показать до конца года. Авторы издания считают, что следующая презентация состоится 22 октября, и на ней покажут новые компьютеры MacBook Pro и Mac Pro, а также планшет iPad mini.

В материале говорится, что Apple довольно часто проводит дополнительные презентации в октябре. Подобные мероприятия случались в 2023, 2021, 2020, 2018, 2016 годах.

«За последние 12 лет Apple провела восемь октябрьских мероприятий», — заявили специалисты.

По версии журналистов Macworld, в конце октября компания должна представить мини-компьютер Mac mini с новыми процессорами M4 и M4 Pro, MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max, продвинутые Mac Studio и Mac Pro с мощными процессорами M4 Max и M4 Ultra. Также планшеты iPad и iPad mini получат чип A17 и будут поддерживать работу с искусственным интеллектом (ИИ).

В конце сентября журналисты издания Wccftech заявили, что корпорация Apple анонсировала новые смартфоны, однако функции ИИ оказались недоступны на старте продаж. Также они отметили, что в Китае и странах ЕС запуск этих опций вообще пока не разрешили.