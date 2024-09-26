Предсказан новый дефицит полупроводников

Искусственный интеллект (ИИ) станет причиной следующего крупного дефицита на рынке полупроводников. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование Bain & Company.

© Lenta.ru

По мнению специалистов консалтингового агентства, технологические гиганты скупают огромное количество графических процессоров, так как они необходимы для центров обработки данных (ЦОД) с ИИ. Эксперты предсказали, что из-за этого в будущем возникнет новый дефицит на рынке полупроводникового оборудования.

В отчете говорится, что цепочка поставок полупроводников «невероятно сложна». Специалисты уверены, что увеличение спроса примерно на 20 процентов или более имеет высокую вероятность нарушить равновесие и вызвать дефицит чипов.

«Геополитическая напряженность, торговые ограничения и отсоединение транснациональных технологических компаний от своихцепочек поставок в Китае продолжают представлять серьезные риски для поставок полупроводников», — также заметили в Bain & Company. Последний крупный дефицит полупроводникового оборудования случился в 2020 году и был связан с пандемией коронавируса.

В середине сентября ученые Корнеллского университета (США) создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с теориями заговоров. Модель способна анализировать убеждения конспирологов и противопоставлять им обоснованные аргументы.