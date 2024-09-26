Разработчики Winamp открыли исходный код плеера

Кто из миллениалов не знает Winamp? Вероятно, у многих этот плеер ассоциативно связан с приятными моментами беспечной юности. Так вот, теперь разработчики открыли исходный код и просят комьюнити поучаствовать в развитии проекта.

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Обещание выложить все «внутренности» разработки на GitHub нам дали ещё в мае, а теперь добросовестно выполняют его. Тем не менее проблемы с поддержкой плеера были заметны уже давно.

Например, после выпуска версии Winamp 5.666 в 2013 году разработчики свернули свой проект, а два года назад вышла первая стабильная версия Winamp за четыре года.

В мае команда Winamp пообещала открыть исходный код 24 сентября 2024 года — то есть фактически спустя 30 лет после запуска. Действительно, на GitHub вчера появились сам код, инструменты для сборки и связанные с Windows-версией приложения библиотеки.

Однако не стоит игнорировать условия, по которым распространение модифицированной версии плеера, созданной с помощью опубликованного кода, запрещено.