Япония запустила ракету Н-2А с военным спутником

В Японии с космодрома Танэгасима запущена ракета Н-2А с военным спутником Radar-8. Об этом сообщает издание SpaceNews.

© Lenta.ru

По данным корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI), отделение разведывательного спутника от верхней ступени прошло успешно. Запущенный космический аппарат будет располагаться на солнечно-синхронной орбите.

Ранее из-за сильного ветра MHI отменила намеченный на 16 сентября запуск ракеты Н-2А с правительственным разведывательным спутником Radar-8.

Состоявшийся пуск стал 49-м и предпоследним для носителя Н-2А, впервые стартовавшего в 2001 году. На смену носителю приходит новая ракета H3.