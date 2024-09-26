Российский ИИ будет отслеживать выбросы CO2 судов Севморпути

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что ученые Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова и компании «Моринтех», которые входят в консорциум Центра компетенций НТИ «Технологии снижения антропогенного воздействия» создали сервис, использующий технологии искусственного интеллекта (ИИ) для оценки выбросов углекислого газа (СО2) от судов Северного морского пути.
Система анализирует данные автоматизированной идентификационной системы (АИС), учитывая параметры судов, такие как мощность двигателя и маршрут. Расход топлива, вычисляемый на основе предыдущих рейсов, преобразуется в объемы выбросов СО2, и результаты отображаются на интерактивной карте. Это позволяет отслеживать выбросы каждого судна и принимать меры для их снижения, отметили в пресс-службе.
Данная разработка особенно актуальна в условиях рекордных объемов грузоперевозок по СМП. В будущем планируется распространение сервиса на другие акватории, что поможет в глобальном контроле выбросов парниковых газов в морском судоходстве и способствует улучшению экологической ситуации на планете.