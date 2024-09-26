Российский ИИ будет отслеживать выбросы CO2 судов Севморпути

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что ученые Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова и компании «Моринтех», которые входят в консорциум Центра компетенций НТИ «Технологии снижения антропогенного воздействия» создали сервис, использующий технологии искусственного интеллекта (ИИ) для оценки выбросов углекислого газа (СО2) от судов Северного морского пути.

© ferra.ru

Система анализирует данные автоматизированной идентификационной системы (АИС), учитывая параметры судов, такие как мощность двигателя и маршрут. Расход топлива, вычисляемый на основе предыдущих рейсов, преобразуется в объемы выбросов СО2, и результаты отображаются на интерактивной карте. Это позволяет отслеживать выбросы каждого судна и принимать меры для их снижения, отметили в пресс-службе.

Данная разработка особенно актуальна в условиях рекордных объемов грузоперевозок по СМП. В будущем планируется распространение сервиса на другие акватории, что поможет в глобальном контроле выбросов парниковых газов в морском судоходстве и способствует улучшению экологической ситуации на планете.