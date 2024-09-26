Samsung назвала цены на Galaxy S24 FE и Galaxy Tab 10

Незадолго до официального запуска, Samsung случайно раскрыла цены на новые устройства: Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.

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Хотя страницы на сайте уже удалены, информация успела распространиться.

Цены на Galaxy S24 FE оказались выше, чем у предшественников, тогда как планшеты стоят примерно столько же, как и предыдущие модели. Вот список цен:

Galaxy S24 FE (128 ГБ): $649.99

Galaxy S24 FE (256 ГБ): $709.99

Galaxy Tab S10+ (12 ГБ + 256 ГБ): $999.99

Galaxy Tab S10 Ultra (12 ГБ + 256 ГБ): $1199.99

Galaxy S24 FE будет доступен в США с 3 октября, а планшеты Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra поступят в продажу с 4 октября. Ожидается, что в некоторых странах продажи начнутся уже 26 сентября.