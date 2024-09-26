Samsung назвала цены на Galaxy S24 FE и Galaxy Tab 10

Samsung назвала цену недорогого флагмана Galaxy S24 FE и планшета Galaxy Tab 10
Незадолго до официального запуска, Samsung случайно раскрыла цены на новые устройства: Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.
Хотя страницы на сайте уже удалены, информация успела распространиться.
Цены на Galaxy S24 FE оказались выше, чем у предшественников, тогда как планшеты стоят примерно столько же, как и предыдущие модели. Вот список цен:
- Galaxy S24 FE (128 ГБ): $649.99
- Galaxy S24 FE (256 ГБ): $709.99
- Galaxy Tab S10+ (12 ГБ + 256 ГБ): $999.99
- Galaxy Tab S10 Ultra (12 ГБ + 256 ГБ): $1199.99
Galaxy S24 FE будет доступен в США с 3 октября, а планшеты Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra поступят в продажу с 4 октября. Ожидается, что в некоторых странах продажи начнутся уже 26 сентября.