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Samsung назвала цену недорогого флагмана Galaxy S24 FE и планшета Galaxy Tab 10

Незадолго до официального запуска, Samsung случайно раскрыла цены на новые устройства: Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung назвала цены на Galaxy S24 FE и Galaxy Tab 10
© ferra.ru

Хотя страницы на сайте уже удалены, информация успела распространиться.

Цены на Galaxy S24 FE оказались выше, чем у предшественников, тогда как планшеты стоят примерно столько же, как и предыдущие модели. Вот список цен:

  • Galaxy S24 FE (128 ГБ): $649.99
  • Galaxy S24 FE (256 ГБ): $709.99
  • Galaxy Tab S10+ (12 ГБ + 256 ГБ): $999.99
  • Galaxy Tab S10 Ultra (12 ГБ + 256 ГБ): $1199.99

Galaxy S24 FE будет доступен в США с 3 октября, а планшеты Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra поступят в продажу с 4 октября. Ожидается, что в некоторых странах продажи начнутся уже 26 сентября.

Наука и техника
Соединенные Штаты