Прошел первый испытательный полет «космического шара» для туристов
Space Perspective, специализирующаяся на космическом туризме, завершила первый испытательный полет капсулы Spaceship Neptune без экипажа. 15 сентября капсула Neptune Excelsior, поднятая на воздушном шаре, поднялась к границе земной атмосферы и достигла высоты 30 480 метров. Полет, продолжавшийся шесть часов, стал важной вехой для компании.
В отличие от традиционных методов космического туризма с использованием ракет, Space Perspective предлагает «роскошный и мягкий» подъем. Пассажиры смогут насладиться «просторными интерьерами» и «панорамными видами» на кривизну Земли во время будущих полетов.
Компания, уже имеющая более 1800 будущих клиентов, планирует начать пассажирские полеты в 2025 году по цене 125 000 долларов за место.