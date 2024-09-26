3600-летний сыр обнаружили археологи на китайских мумиях

Палеогенетики из Китая вместе с профессором Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН Фу Цяомэй нашли самый древний сыр на Таримских мумиях из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кисломолочным продуктом были покрыты голова и шея.

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«Ранее предполагалось, что кефирный сыр и традиции его изготовления проникли из Северного Кавказа в Европу и затем распространились по всему миру. Наша находка указывает на наличие еще одной традиции и маршрута распространения этого кисломолочного продукта, которая связывает Синьцзян с материковыми регионами Восточной Азии», – отметили специалисты.

Эксперты на протяжении 20 лет изучали белый налет на телах жителей Синьцзяна времен бронзового века. Ученые изначально предположили, что вещество относится к молочным продуктам. Они проанализировали обрывки ДНК найденного налета, расшифровав структуру и сравнив с устройством геномов животных и микробов, которые находятся в разных молочных продуктах. Так ученые заметили, что находку создали из молока коров и коз. Кроме того, в образцах содержались обрывки ДНК бактерий, относящихся к видам Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii. В современном мире они используются во время изготовления кавказского и зарубежного кефирного сыра, пишет Cell.

«Наши наблюдения показывают, что кефирная культура поддерживалась в северо-западном регионе Китая Синьцзян со времен бронзового века. Мы можем наблюдать, как бактерия развивалась на протяжении последних 3000 лет. Более того, изучая молочные продукты, мы получили более ясную картину древней человеческой жизни и их взаимодействия с миром», – рассказал профессор Фу Цяомэй.

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