Названы способы пользоваться телефоном без вреда для здоровья

Многие из нас сразу после пробуждения проверяют телефоны. Некоторые исследования показывают, что телефоном пользоваться вредно, но в действительности это зависит от большого количества факторов.

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Шелия Р. Коттен, учёный, изучающий использование технологий и качество жизни, дала несколько советов по тому, как безопасно пользоваться телефонами.

Контролируйте, сколько времени вы каждую неделю используете телефон. Если количество часов в день увеличивается, подумайте, помогает или мешает это вашей повседневной жизни.

Подумайте, как вы можете облегчить себе жизнь при помощи телефона. Помните также, что доступ к информации и соцсетям при помощи смартфона может привести к слишком большому количеству работы, перегрузке информацией, снижению уровня благополучия и размыванию границ между работой и не работой.

Отключите ненужные уведомления и оповещения. Иногда это только мешает.

Выберите определённое время в течение дня для социальных сетей. Это поможет вам быть сосредоточеннее, использовать смартфон более полезным и продуктивным образом.

Избегайте использования телефона перед сном. Также не проверяйте его сразу после пробуждения.

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Выберите ситуации, при которых вы будете отдыхать от телефона. Некоторые исследования показывают, что использование телефона в присутствии других людей, которые не пользуются ими, особенно пожилых, может быть воспринято как грубость. Это может помешать общению, привести к стрессу.

Найдите собственный баланс в использовании телефона. Важно осознавать, когда устройство приносит вам пользу, а когда — вред.

Можете отвлекаться на телефон, но делайте это умеренно. Если вы постоянно проверяете телефон, когда вам скучно или вы работаете над чем-то сложным, то найдите способы быть сосредоточеннее и преодолевать трудности без гаджета.

Установите личные границы. Дайте знать окружающим, что вы не собираетесь постоянно проверять телефон. Ведь большинство сообщений не требуют немедленного ответа.

Будьте разумным потребителем онлайн-информации. В эпоху дезинформации и искажения информации важно относиться ко всему в Интернете критически.

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