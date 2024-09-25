Космонавт поделился первыми фотографиями редкой приближающейся кометы

Космонавт Александр Гребёнкин показал первые фотографии кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Об этом пишет пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Благодаря этим снимкам земляне уже сейчас могут наблюдать это яркое астрономическое событие, отметили в пресс-службе.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) получила двойное название из-за того, что в 2023 году была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей — из Южной Африки и Китая.

Периодичность появления космического объекта составляет порядка 70 лет.

Дневная видимость кометы будет возможна уже 9 октября. Пик яркости в Северном полушарии ожидается 12 октября.