Эксперт посоветовал пользоваться российскими почтовыми сервисами

Google словом и делом доказал, что ему нельзя доверять ценные персональные данные, особенно учитывая то, насколько вольготно преступники чувствуют себя на сервисах ИТ-гиганта, включая Gmail. Такое мнение высказал член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

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По его словам, Google самостоятельно дал повод «навсегда забыть о своих продуктах», перестав обслуживать инфраструктуру и инвестировать в безопасность.

«Последствия этого многие россияне уже ощутили на себе в виде сбоя, в ходе которого наблюдались проблемы с регистрацией и двухфакторной аутентификацией. И если почтовый ящик был заведен исключительно «для галочки», то данная ситуация дает повод более внимательно отнестись к выбору электронной почты», — заявил Алексей Трифонов.

Он считает, что россиянам стоит выбирать отечественные почтовые сервисы.

Эксперт назвал их безопаснее, удобнее, надежнее и функциональнее Gmail.

С его мнением согласился управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

«Несмотря на весь свой образ высокотехнологичной компании, Google по своей сути остается всего лишь огромным рекламным агентством. И абсолютно все усилия компании в первую очередь нацелены именно на это направление, а не на безопасность, сохранность персональных данных и борьбу с мошенничеством. И практика это регулярно подтверждает», — сказал Артем Геллер.

Он подчеркнул, что в случае с Россией ситуация усугубляется полным игнорированием законодательства и «постепенной деградацией инфраструктуры ИТ-гиганта в нашей стране».

Решением проблемы, по его словам, является выбор отечественных платформ, которые предлагают не только аналогичный функционал, но и интеграцию с другими популярными в России сервисами.

Ранее в Общественной палате РФ прошел круглый стол на тему «Двухфакторная теория «мотивации» Google: почему ИТ-гигант подвергает опасности своих пользователей». На нем эксперты заявили, что российским пользователям опасно пользоваться сервисами Google, особенно Gmail.