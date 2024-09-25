Выяснилось, сколько лет осталось существовать жизни на Земле

Через один миллиард лет на планете Земля произойдут серьезные изменения, которые приведут к гибели подавляющего большинства живых существ, включая человека. Об этом рассказали ученые из Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма.

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Согласно данным нового исследования, которое было опубликовано в The Planetary Science Journal, увеличение яркости Солнца, вызванное старением звезды, станет смертельным для нашей планеты.

В настоящий момент Солнце в связи со своим старением уже стало ярче почти на треть. Постепенное продолжение этого процесса приведет к плавному снижению уровня углекислого газа в атмосфере.

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В первую очередь это отразится на растениях, зависящих от процесса фотосинтеза. В свою очередь гибель растений запустит цепную реакцию гибели большинства живых организмов, зависящих от кислорода.

Кроме того, новое исследование доказывает, что жизнь растений на Земле продлится дольше, чем предполагалось ранее: до 1,86 миллиарда лет.

Также в будущем Земля может столкнуться с «влажным парниковым эффектом», что ускорит нагревание планеты и усложнит существование живых существ, говорится в материале журнала.

Астероид Демон размером с Эйфелеву башню может уничтожить Землю в 2029 году. Когда знаменитый астероид Апофис был впервые обнаружен, вероятность его столкновения с нашей планетой составляла три процента. Однако позже астрономы пересмотрели свои расчеты. Изначально специалисты не учли несколько факторов, например столкновения с другими небесными телами. В Апофис, например, может попасть камень, который затем изменит его орбиту.