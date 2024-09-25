Обнаружена древняя галактика с необычно яркими облаками газа

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) обнаружил в ранней Вселенной крайне необычную галактику, в которой облака газа излучают примерно столько же света и других форм электромагнитных волн, как и ее звезды. Открытие указывает на наличие очень большого количества крупных и горячих звезд в первых галактиках мироздания, сообщила пресс-служба JWST.

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"Мы знаем, что в данной галактике отсутствуют первые светила Вселенной, недра которых состояли из чистого водорода и гелия. Вместе с тем, звезды в этой галактике сильно отличаются от тех светил, с которыми мы знакомы по близлежащим к нам регионам Вселенной. Изучение этих экзотических звезд поможет нам понять, как сменялись популяции звезд в галактиках при приобретении ими современного облика", - пояснил научный сотрудник Оксфордского университета Харли Катц, чьи слова приводит пресс-служба JWST.

Исследователи пришли к такому выводу при изучении снимков древней галактики GS-NDG-9422, расположенной в созвездии Тельца на расстоянии в 12,8 млрд световых лет. Благодаря столь большой дистанции мы видим этот объект в том состоянии, в котором он находился всего через 963 млн лет после Большого Взрыва, в первые эпохи существования Вселенной, когда ее материя была значительно более плотной, чем сейчас.

Когда ученые начали изучать спектр этой древней галактики, они обнаружили, что в ней присутствует несколько крупных облаков газа, которые вырабатывали значительно больше видимого и ультрафиолетового свечения, чем это делают светила в GS-NDG-9422. Это происходило в результате того, что атомы водорода в этих облаках активно поглощали частицы света высоких энергий с короткими длинами волн и повторно излучали на других частотах.

Подобное яркое излучение газовых туманностей совершенно не характерно для Млечного Пути и близких к нам галактик. По этой причине ученые пока не могут точно сказать, что именно заставляет светиться скопления водорода в GS-NDG-9422 и насколько долго они могут вырабатывать это свечение. При этом исследователи отмечают, что наиболее вероятным источников энергии для этого излучения являются особенно крупные и горячие звезды, чья температура поверхности превышает 80 тыс. градусов Цельсия.

Как отмечают астрономы, подобными свойствами обладали первые светила Вселенной, а также так называемые звезды Вольфа-Райе, которые встречаются в очень небольших количествах в Млечном Пути и соседних галактиках. Сами исследователи склоняются в сторону второго кандидата, так как в материи галактики GS-NDG-9422 содержится слишком много других элементов помимо водорода и гелия. Последующие наблюдения за этим объектом, а также открытие других подобных галактик поможет проверить эту гипотезу.