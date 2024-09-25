Раскрыт механизм формирования "туманности Ламантина"

Астрофизики Института космических исследований (ИКИ) РАН и Физико-технологического института (ФТИ) им. Иоффе предложили новую модель формирования гигантской туманности W50, также известной как "туманность Ламантина". Об этом сообщили в ИКИ.

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"Новая модель, предложенная астрофизиками ИКИ РАН и их коллегами из ФТИ им. А. Ф. Иоффе, объясняет возможный механизм формирования гигантской туманности W50 размером в десятки парсек, внутри которой находится один из известнейших рентгеновских объектов нашей Галактики - микроквазар SS433", - говорится в сообщении института.

Микроквазарами называют двойные системы, состоящие из массивной звезды и черной дыры - первым обнаруженным объектом такого рода в 1970-е как раз и стал SS433. Как отмечают в ИКИ, этот микроквазар примечателен тем, что черная дыра поглощает вещество компаньона такими темпами, что часть его "разбрасывается" вокруг, формируя мощный "ветер" аккреционного диска.

Российские астрофизики выдвинули гипотезу, что этот ветер не одинаков во всех направлениях, и вся туманность создана именно благодаря ему.