Раскрыт механизм формирования "туманности Ламантина"
Астрофизики Института космических исследований (ИКИ) РАН и Физико-технологического института (ФТИ) им. Иоффе предложили новую модель формирования гигантской туманности W50, также известной как "туманность Ламантина". Об этом сообщили в ИКИ.
"Новая модель, предложенная астрофизиками ИКИ РАН и их коллегами из ФТИ им. А. Ф. Иоффе, объясняет возможный механизм формирования гигантской туманности W50 размером в десятки парсек, внутри которой находится один из известнейших рентгеновских объектов нашей Галактики - микроквазар SS433", - говорится в сообщении института.
Микроквазарами называют двойные системы, состоящие из массивной звезды и черной дыры - первым обнаруженным объектом такого рода в 1970-е как раз и стал SS433. Как отмечают в ИКИ, этот микроквазар примечателен тем, что черная дыра поглощает вещество компаньона такими темпами, что часть его "разбрасывается" вокруг, формируя мощный "ветер" аккреционного диска.
Российские астрофизики выдвинули гипотезу, что этот ветер не одинаков во всех направлениях, и вся туманность создана именно благодаря ему.
"Плотность потока кинетической энергии в новой модели ветре выше в направлении, перпендикулярном плоскости аккреционного диска, и почти одинакова в других направлениях. Это объясняет форму туманности - в направлениях, где мощность ветра выше, туманность имеет более вытянутую форму", - отметили в ИКИ, добавив, что такая модель может объяснить не только внешний облик туманности, напоминающей по очертаниям дюгоня или ламантина, но и загадочные структуры внутри нее.