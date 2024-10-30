Linux существует в самых разных формах и расцветках — их называют дистрибутивами. А прелесть дистрибутивов в том, что они позволяют загрузить специализированную операционную систему, где все оптимизировано для каких-то специфических задач. Портал howtogeek.com рассказал, как правильно подобрать дистрибутив Linux и не разочароваться.

© Unsplash

Как вы хотите взаимодействовать с системой

Окружение рабочего стола Linux определяет, как пользовать может взаимодействовать с системой. Под «окружение» подпадают окна, иконки, панели, меню и прочие элементы графического интерфейса. А значит, важно подобрать максимально комфортный дистрибутив. GNOME — один из самых популярных вариантов, но он довольно сильно отличается от рабочего стола Windows или macOS. Fedora — тоже. Ubuntu же предлагает кастомизировать окружение за счет дока (панели быстрого доступа) и значков на рабочем столе. А KDE Plasma наиболее похож на Windows.

Как часто вы хотите обновлять дистрибутив

Некоторые дистрибутивы получают обновления по фиксированному циклу: это значит, что разработчики пишут и тестируют различные компоненты патчей, после чего выпускают их одним пакетом. Например, Ubuntu получает мелкие обновления каждые полгода, а крупные — каждые два. Fedora обновляется дважды в год, Linux Mint — после каждого релиза Ubuntu. Другими словами, если вы хотите максимально стабильную систему, выбирайте дистрибутив с фиксированным циклом обновлений.

Какими приложениями вы собираетесь пользоваться

Каждый дистрибутив Linux предлагает доступ к определенному репозиторию: коллекции приложений и софта, одобренной разработчиками. Они хранятся в формате, поддерживаемом системой — так, приложения для Ubuntu загружаются в формате DEB и устанавливаются с помощью менеджера APT. Перед установкой системы на Linux поищите дистрибутив, которые поддерживает нужные вам программы.

Есть ли дистрибутив, подходящий под ваши запросы

В Сети опубликованы сотни дистрибутивов Linux, и каждый предлагает инструменты, оптимизированные для конкретных целей. Если правильно подобрать систему, то работать на ней будет значительно проще. Для примера, геймерам стоит взглянуть на Garuda Linux: на этом дистрибутиве установлены проприетарные драйверы Nvidia, Wine и Proton. Идеальный вариант для игр в Steam. А Kali Linux популярен среди специалистов по кибербезопасности.

Активно ли сообщество дистрибутива

Будучи новичком, вы гарантированно столкнетесь со множеством вопросов. Активное сообщество, где можно найти ответы — разница между крайне раздражающим переходом на Linux и абсолютно гладким. Подыщите дистрибутив с живым форумом, объемной энциклопедией и актуальной документацией. Также стоит посмотреть, как быстро отвечают на вопросы и дружелюбно ли сообщество к новичкам.