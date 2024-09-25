Apple уличили в занижении характеристик iPhone

Корпорация Apple может искусственно занижать частоту обновления дисплея iPhone вопреки желанию пользователя. На это обратило внимание издание Tom's Guide.

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Журналисты медиа заметили публикацию в X известного инсайдера под ником Ice Universe. Специалист доказал с помощью ПО, что экран в iPhone 16 Pro может занижать частоту обновления кадров произвольно и вопреки желанию владельца устройства.

Автор опубликовал видео, на котором пользователь быстро листал контент в приложении на iPhone. Несмотря на то, что в настройках телефона была указана частота 120 герц, большую часть времени она падала до 80 герц — специалистам удалось уличить смартфоны Apple с помощью сторонней программы. «Похоже, что телефон не работает на обещанных 120 герцах на протяжении всего времени», — прокомментировали ролик журналисты Tom's Guide.

По словам Ice Universe, iOS 18 в новых смартфонах работает хорошо, однако недостаточно плавно. «Для пользователей Android, привыкших к 120 герцам, операционная система выглядит действительно не очень быстрой», — заметил автор. По мнению журналистов медиа, Apple может занижать частоту кадров на iPhone ради улучшения времени работы на одной зарядке.

Ранее стало известно, что владельцы новых iPhone 16 нашли в устройствах проблему с экраном. Оказалось, что если зажать пальцем определенную область на дисплее, то сенсор передней панели перестанет работать.