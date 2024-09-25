Глобальное потепление изменило структуру "подводных лесов" в Саргассовом море

Британские океанологи обнаружили, что структура верхних и нижних прослоек "подводных лесов", зарослей морских водорослей в Саргассовом море, сильно поменялась в последние три десятилетия в результате роста температуры воды и прочих следствий глобального потепления. Об этом сообщила пресс-служба Университета Эксетера.

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"Как правило, для наблюдений за состоянием фитопланктона используются климатические спутники, однако эти зонды не способны наблюдать за процессами, которые происходят в нижних прослойках фитопланктона. Проведенные нами наблюдения указали на то, что глубинный фитопланктон реагирует на потепление океана и колебания климата не так, как это делают приповерхностные водоросли", - заявил научный сотрудник Университета Эксетера Йоханнес Вильюн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при анализе образцов воды и данных, которые собирались на территории Саргассового моря и других регионов в западной части Атлантического океана в последние три десятилетия в рамках океанографического проекта BATS. Его участники совершали периодические экспедиции в открытый океан и забирали пробы воды с разной глубины и отслеживали то, как менялись ее ключевые характеристики и свойства флоры и фауны.

Британские океанологи воспользовались этими данными для оценки того, как менялась биомасса фитопланктона в Саргассовом море на разных глубинах, концентрация хлорофилла, а также другие важные параметры, отражающие жизнедеятельность местных "подводных лесов" - плотных зарослей саргассов, других водорослей и фитопланктона, а также связанных с ними сообществ зоопланктона и более крупных морских животных.

Проведенные учеными замеры показали, что разные слои этих "подводных лесов" по-разному реагируют на глобальное потепление, что привело к существенным изменениям в их структуре. Оказалось, что биомасса приповерхностных прослоек не поменялась, однако при этом они начали вырабатывать значительно меньше хлорофилла, чем в прошлом. При этом доля хлорофилла и биомасса глубинного фитопланктона сильно выросли, что говорит о позитивном воздействии глобального потепления на эти растения.

Как отмечают ученые, подобные изменения в устройстве нижней части "подводных лесов" невозможно зафиксировать при помощи климатических спутников, так как они способны наблюдать за поверхностью моря. Это подчеркивает необходимость изучения состояния крупных скоплений водорослей и фитопланктона и в рамках традиционных океанографических экспедиций, подытожили исследователи.

О Саргассовом море

Саргассово море представляет собой обособленный регион в тропических регионах в западной части Атлантического океана, расположенный у берегов Северной Америки. Благодаря особой конфигурации течений, на его территории активно произрастают водоросли-саргассы и разные формы фитопланктона, общая биомасса которых составляет несколько десятков миллионов тонн. Местные "подводные леса" являются одними из самых крупных производителей кислорода на Земле, что делает их изучение одной из самых важных задач для океанологов.