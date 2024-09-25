Представлен Meizu Lucky 08 – 6000 мАч, 144 Гц и 108 Мп

Meizu анонсировала смартфон Lucky 08, который получил самый большой аккумулятор среди устройств компании – 6000 мАч.

© Meizu

Дисплей

Meizu Lucky 08 оснащён 6,78-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K (2780×1264 пикселей, 450 ppi), частотой обновления 144 Гц и адаптивной частотой 1-120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1600 нит, а локальная – до 5000 нит.

Экран поддерживает защиту глаз Ruran, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости с частотой 2160 Гц и имеет сертификацию SGS на низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

Аппаратная основа

За производительность Meizu Lucky 08 отвечает 4-нм SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 в тандеме с графическим процессором Adreno 710, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. По результатам тестов, время автономной работы в режиме ожидания может достигать 17,7 дня, а в режиме игры Honor of Kings – 6,97 часа.

Камеры

На задней панели Meizu Lucky 08 установлена двойная основная камера:

108 Мп главный датчик Samsung S5KHM6S, 1/1.67″, f/1.67, 6 линз;

2 Мп макро-объектив с апертурой f/2.4.

Фронтальная камера расположена в отверстии по центру экрана и имеет разрешение 8 Мп (f/2.0).

© Meizu

Прочее

Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC, ИК-пульт и NFC. Размеры устройства составляют 162,99×77,49×8,6 мм, вес – 202 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Meizu Lucky 08 стартуют 27 сентября. Смартфон будет доступен в двух цветах: Meteorite Black и Star White.

Цена: