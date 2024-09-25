В Баренцевом и Карском морях установили буи для исследования климата
Научное судно "Академик Мстислав Келдыш" в ходе летней экспедиции в Баренцевом и Карском морях установило метеорологические буи и обсерватории в рамках создания национальной системы климатического мониторинга. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по научной работе геологического направления Марина Кравчишина.
"Исследования на борту судна строились в три этапа: использование заякоренных автономных буев и обсерваторий. Впервые была отработана методика применения метеобуя и гидрометеорологической обсерватории Института океанологии, которая была создана на основе китайского буя погоды. Этот уникальный опыт, полученный в экспедиции, в дальнейшем станет важным этапом в развитии системы климатического мониторинга", - сказала Кравчишина на пресс-конференции.
Кроме того, проводились исследования с помощью автоматических глубоководных обсерваторий и непрерывных судовых наблюдений.
"В последние годы содержание парниковых газов, в первую очередь углекислого газа и метана, в атмосфере растет. Причины этого роста пока однозначно не выявлены. Мы должны понимать, что роль океана на масштабах времени в несколько десятилетий может перекрывать негативное воздействие антропогенных факторов. Поэтому исследование океана принципиально важно в ключевом регионе Арктике, который мы исследовали в июле-августе", - добавила Кравчишина.