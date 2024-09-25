В Баренцевом и Карском морях установили буи для исследования климата

Научное судно "Академик Мстислав Келдыш" в ходе летней экспедиции в Баренцевом и Карском морях установило метеорологические буи и обсерватории в рамках создания национальной системы климатического мониторинга. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по научной работе геологического направления Марина Кравчишина.

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"Исследования на борту судна строились в три этапа: использование заякоренных автономных буев и обсерваторий. Впервые была отработана методика применения метеобуя и гидрометеорологической обсерватории Института океанологии, которая была создана на основе китайского буя погоды. Этот уникальный опыт, полученный в экспедиции, в дальнейшем станет важным этапом в развитии системы климатического мониторинга", - сказала Кравчишина на пресс-конференции.

Кроме того, проводились исследования с помощью автоматических глубоководных обсерваторий и непрерывных судовых наблюдений.