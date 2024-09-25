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В Баренцевом и Карском морях установили буи для исследования климата

Научное судно "Академик Мстислав Келдыш" в ходе летней экспедиции в Баренцевом и Карском морях установило метеорологические буи и обсерватории в рамках создания национальной системы климатического мониторинга. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по научной работе геологического направления Марина Кравчишина.

В Баренцевом и Карском морях установили буи для исследования климата
© globallookpress.com
"Исследования на борту судна строились в три этапа: использование заякоренных автономных буев и обсерваторий. Впервые была отработана методика применения метеобуя и гидрометеорологической обсерватории Института океанологии, которая была создана на основе китайского буя погоды. Этот уникальный опыт, полученный в экспедиции, в дальнейшем станет важным этапом в развитии системы климатического мониторинга", - сказала Кравчишина на пресс-конференции.

Кроме того, проводились исследования с помощью автоматических глубоководных обсерваторий и непрерывных судовых наблюдений.

"В последние годы содержание парниковых газов, в первую очередь углекислого газа и метана, в атмосфере растет. Причины этого роста пока однозначно не выявлены. Мы должны понимать, что роль океана на масштабах времени в несколько десятилетий может перекрывать негативное воздействие антропогенных факторов. Поэтому исследование океана принципиально важно в ключевом регионе Арктике, который мы исследовали в июле-августе", - добавила Кравчишина.
Наука и техника
РАН
Москва