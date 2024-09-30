Пять причин купить селфи-палку

Умение делать хорошие селфи — настоящее искусство, и в нем никак не обойтись без селфи-палки. Портал howtogeek.com поделился пятью аргументами в пользу покупки этого аксессуара.

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Все друзья будут помещаться на фотографиях

Вы когда-нибудь пробовали сделать групповое селфи, только чтобы заметить, что даже самый высокий человек в группе не может поместить всех на фотографию? Если вы часто сталкиваетесь с подобной проблемой, селфи-палка — отличное решение. Чем выше точка, тем шире будет фотография. И вам не придется просить случайных людей помочь сделать снимок на память.

Идеальные ракурсы для селфи

Без палки потенциальные ракурсы для фото ограничены длиной вашей руки. Если вы захотите снять фотографию свысока, чтобы захватить панорамный вид на фоне, или, напротив, фото снизу, чтобы поместилось побольше окружения, то найти подходящую позицию будет сложно. При наличии селфи-палки о таких проблемах можно не вспоминать.

Фотографии из труднодоступных мест

Еще одно преимущество селфи-палок — возможность брать труднодоступные ракурсы. Например, стоя на краю обрыва, или огибая разные препятствия: от изгородей до окна едущего транспортного средства. Дополнительная длина палки также позволяет делать фотографии из-под воды в бассейне или на пляже, не повреждая смартфон. Не говоря уже о снимках на концертах, где полно народу. Но предупреждаем — всегда будьте осторожны и помните об окружающих!

Палка полезна не только для селфи

Как ни странно, селфи-палка может пригодиться не только для съемки селфи. С ее помощью удобно проводить стримы и записывать видео, т.к. стабильность позволяет легко переключаться между ракурсами. К тому же, благодаря палке можно снимать более плавные или, напротив, динамичные кадры. Некоторые модели селфи-палок даже позволяют удаленно начинать и останавливать запись видео, что отлично подходил для записи блогов и прочих роликов.

Много пользы по скромной цене

Учитывая, какой полезной бывает селфи-палка, можно смело сказать, что это хорошее вложение небольшой суммы денег. Они дешево стоят в любом интернет-магазине и могут прослужить достаточно долго, если производитель не продешевил на материалах.