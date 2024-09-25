Apple обвинили в продаже «сырых» продуктов

Корпорация Apple анонсировала новые смартфоны, однако их главные функции оказались недоступны на старте продаж. Об этом сообщает издание Wccftech.

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По мнению журналистов медиа, в Apple во время презентации iPhone 16 сделали акцент на нейросети Apple Intelligence и функциях искусственного интеллекта (ИИ). Однако фактически компания начала продавать «сырые» продукты, так как ИИ-функции до сих пор не появились в смартфонах бренда.

Специалисты издания обвинили Apple в том, что телефоны iPhone 16 не сильно отличаются от iPhone 15. Однако главная особенность линейки — поддержка ИИ — еще не появилась в устройствах. В странах Евросоюза и Китая функции вообще будут доступны только тогда, когда это разрешат регулирующие органы.

В качестве аргумента в свою пользу авторы Wccftech отметили, что на презентации 9 сентября Apple не сделала акцент на новом процессоре или других функциях, как раньше. По их мнению, компания заставила пользователей думать, что нейросети будут работать только в iPhone 16, но сроки появления ИИ на смартфонах размыты. В заключении специалисты заметили, что, вероятно, по этой причине количество предзаказов на новые смартфоны снизилось на 12,7 процента за год.

Ранее в Reuters заявили, что пользователи Apple из Китая и рыночные аналитики раскритиковали американскую корпорацию после анонса iPhone 16. По их мнению, компания рекламировала ИИ-функции на смартфонах, но не поспешила их запустить к релизу гаджетов.