Xiaomi выпустила игровую мышь Mouse X1

Xiaomi представила новую беспроводную мышь Mouse X1, которая ориентирована на геймеров и профессиональных пользователей.

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Характеристики

Модель Xiaomi Mouse X1 оснащена оптическим сенсором Pixar PAW3395 с разрешением до 26 000 DPI. Частота опроса достигает 8000 Гц, а задержка ввода минимальна – всего 0,125 мс, что обеспечивает плавный и быстрый отклик на действия пользователя.

Мышь оборудована кнопками с переключателями TTC, двумя дополнительными боковыми клавишами, колесом прокрутки и специальной кнопкой для изменения DPI.

Для обеспечения плавного и легкого скольжения по различным поверхностям, мышь Mouse X1 оснащена тефлоновыми глайдами, которые снижают трение и улучшают контроль движений.

Аккумулятор ёмкостью 530 мАч позволяет устройству работать до 110 часов в беспроводном режиме при подключении на частоте 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Также есть возможность использования мыши по проводу. Размеры устройства составляют 125,3 × 63,4 × 40,6 мм, а вес – 65 грамм.

Стоимость

Mouse X1 уже появилась на краудфандинговой платформе Xiaomi. Цена устройства составляет 299 юаней (около $43), а на этапе предзаказа – 279 юаней (около $40).