Представлен Sony LYT-818 – новый датчик камеры для смартфонов

Sony анонсировала новейший датчик основной камеры Sony LYT-818. Сенсор поддерживает предпросмотр HDR-картинки прямо на экране видоискателя до момента нажатия на спуск затвора.

© sony.com

Особенности

Датчик Sony LYT-818 имеет разрешение 50 Мп, а его размер составляет внушительные (как для смартфона) 1/1,28 дюйма, что позволит ему улавливать больше света.

Sony LYT-818 поддерживает HDR (расширенный динамический диапазон) с охватом до 86 дБ – сенсор способен одновременно захватывать детали изображения как в ярких, так и в тёмных областях. Благодаря функции непрерывного просмотра HDR пользователи могут видеть изображение с эффектом HDR непосредственно на экране смартфона до момента съемки.

© sony.com

Одним из главных преимуществ Sony LYT-818 является его способность создавать изображения с низким уровнем шума в условиях недостаточного освещения. Это стало возможным благодаря технологии Ultra High Conversion Gain (UHCG) и большому размеру сенсора, который позволяет захватывать больше света и получать более резкие и чёткие изображения ночью или в условиях слабого освещения.

Sony LYT-818 использует 22-нм производственный процесс, который позволил интегрировать передовые технологии с большей энергоэффективностью. Благодаря этому сенсор может работать более эффективно при обработке данных изображения, обеспечивая чёткие результаты без чрезмерного расхода заряда аккумулятора.

Сроки выхода

Sony LYT-818 будет использоваться в смартфонах Vivo X200 Pro Mini и Vivo X200 Pro, официальный анонс которых состоится 14 октября.