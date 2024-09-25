Sony представила 27-дюймовый монитор InZone M10S с частотой 480 Гц

Sony совместно представила киберспортивный монитор InZone M10S с частотой обновления до 480 Гц. Новинка нацелена как на действующих, так и на начинающих профессионалов в сфере киберспорта.

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Особенности

Sony InZone M10S оснащён 27-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1440p и поддержкой 10-битного цвета, что позволяет отображать более миллиарда уникальных цветов. Монитор охватывает 98,5% цветового пространства DCI-P3.

Сверху OLED-матрицы размещён MLA (микролинзовый массив), обеспечивающий пиковую яркость 1300 нит в режиме HDR, что способствует отображению ярких белых цветов и высокому уровню контрастности, помогая геймерам быстрее замечать объекты.

Главной особенностью InZone M10S является переменная частота обновления до 480 Гц. Также стоит отметить быстрое время отклика – 0,03 мс, а монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 400. Конечно, устройство поддерживает все ожидаемые функции, включая VRR, NVIDIA G-Sync и адаптивную синхронизацию, а также оснащено интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

Sony InZone M10S была разработана в сотрудничестве с командой Fnatic Esports. Дизайн монитора относительно простой: он имеет тонкий профиль с громоздкой задней секцией, скрывающей электронику, отсек для кабелей и монтажные кронштейны. Также предусмотрена регулируемая подставка для настройки высоты, угла наклона и поворота.

Сроки выхода и цена

Sony InZone M10S доступен для предзаказа. Продажи стартуют в октябре этого года, а стоимость новинки составляет $1099.