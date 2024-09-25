Из чего будут строить дома на Марсе

Возмутитель космического спокойствия Илон Маск в очередной раз объявил о пилотируемой миссии Starship на Марс. В ближайшие два года он намерен запустить до пяти беспилотных кораблей в сторону Красной планеты.

Если все пойдет как задумано, то первый пилотируемый полет может состояться уже в 2028 году. "Мы хотим дать возможность любому, кто хочет стать космическим путешественником, отправиться на Марс! Это означает вас, вашу семью или друзей - любого, кто мечтает о великих приключениях. В конце концов на Марс отправятся тысячи авантюристов, и это будет великолепное зрелище! Можете себе представить? Ух ты", - написал миллиардер в соцсети.

Пока же компания SpaceX ожидает разрешения от FAA на проведение пятого испытательного полета Starship. У звездолета проблем хватает.

Можно как угодно относиться к Маску и его идеям. Но факт остается фактом: полет человека на Марс держат в голове ученые всех ведущих стран. Идут исследования, разрабатываются технологии. И чем шире обсуждаются планы по возведению обитаемой базы на Марсе, тем актуальнее становится вопрос о том, как и из чего ее строить. Эксперты подсчитали: доставка одного земного кирпича на далекую планету может стоить свыше 2 млн. долларов. Потому ищут альтернативные варианты.

Скажем, исследование, проведенное Синьцзянским техническим институтом физики и химии, показало: вполне возможно создавать прочные конструкции непосредственно из того, что содержится в марсианском реголите. Местное производство? Да.

Ученые смоделировали грунт Марса. Для этого использовали земной базальт, схожий по химическому и минеральному составу. Путем плавления при температуре 1360 C удалось получить волокна, которые обладают оптимальными механическими свойствами для применения в армированных композитах, сообщает New-Science.ru.

Вообще мысль использовать то, что найдут на Марсе, для обустройства поселений, не нова. Так, НАСА вложило значительные средства в разработку технологий 3D-печати, которые позволяют задействовать реголит в качестве строительного сырья.

Один из проектов - Mars Ice House, концепция, которая предполагает использование льда. В расчет берутся его изоляционные и защитные свойства от радиации. Рассказывалось и об опыте ученых Манчестерского университета, которые создали новый материал StarCrete. Искусственный марсианский грунт смешивали с картофельным крахмалом и щепоткой соли. Оказывается, крахмал выступает тут как связующее вещество для получения "космического" бетона. Испытания StarCrete показали: его прочность при сжатии вдвое выше прочности обычного.

Кстати, любопытное исследование было опубликовано в журнале Materials Today Bio: в нем доказывается, что белок человеческой крови в сочетании с мочевиной, потом или слезами также хорошо связывает аналог реголита с Луны и Марса. Получаемый в результате биокомпозит также прочнее обычного бетона и, как заявляется, идеально подходит для 3D-печати во внеземных средах.

Немало и других необычных предложений. Допустим, ученые из Сингапура считают, что марсианский реголит можно сделать более податливым, если смешать его с хитозаном. Так называется вещество, которое можно получить из панцирей креветок, крабов и некоторых насекомых. Разводить на Марсе ракообразных, понятно, непросто. Но контейнеры с компонентом можно забрасывать на кораблях и с Земли: они будут явно легче кирпичей.

А еще на полном серьезе высказываются идеи использовать в качестве строительного материала... грибы. Делается каркас, под которым выращивается грибница. Она обвивается вокруг конструкции и принимает ее форму.

Чем сложнее задача, тем шире научный поиск. Впрочем, пока ответа нет на самый главный вопрос: насколько безопасным для человека окажется полет на Марс. И тем более работа там. Как не без юмора заметил кто-то, даже если человек сможет прожить на Красной планете до старости, это будет жизнь без зарплаты, без пенсии, без каких-либо возможностей развлекаться. Это будет всю жизнь борьба со стихией.

История вопроса

Осенью 2022 года "Российские космические системы" (РКС, предприятие входит в госкорпорацию "Роскосмос") опубликовали уникальный исторический документ 1969 года с прорывными идеями освоения дальнего космоса. Это "Итоговый научно-технический отчет по теме "Галактика", в котором поднимается вопрос о развитии космической электроники, в том числе для создания беспилотных и пилотируемых кораблей для полетов на Луну и Марс с целью возможной колонизации.

Центральное место в перспективных планах СССР занимала проблема исследования Марса с высадкой экспедиции на его поверхность. Подчеркивалось, что по значимости и объемам подготовительных работ эта проблема превосходит всю остальную часть общей программы исследований космоса. Так, в рамках этой программы в 1971 году предполагалось запустить объект М-71 с основной задачей - мягкой посадкой автоматической лаборатории. Планировалось создание космоцентра на базе приемной антенны с повышенной эффективностью передающей антенны, оснащенной передающими устройствами с общей мощностью до 80 кВт. Отмечалось, что отсутствие на тот момент больших антенн в значительной степени ограничивало информационный вклад в общую программу исследования Марса.

Изучение Марса предполагалось провести в 1973-1975 годах с помощью тяжелых автоматических комплексов, в том числе мобильных и возвращаемых. Первой на Марсе должна была оказаться автоматическая биолаборатория. Следом планировалось отправить марсианский автоматический комплекс, состоящий из одного орбитального аппарата и двух спускаемых. Ему предстояло доставить на поверхность Красной планеты тяжелые самоходные лаборатории с длительным сроком активного существования. Они должны были провести детальное изучение планеты, в том числе минералогический анализ и анализ степени биологической опасности, глобальное картографирование, топосъемку. Комплексу предстояло также выбрать удобные и интересные для высадки районы и расставить маячки для посадки.

Полет на Марс - это билет в один конец

Настоящим испытанием для колонистов на Марсе станет радиация. Такое главное препятствие для отправки людей на Красную планету назвали ученые.