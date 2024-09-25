В Марокко обнаружили древнейшее земледельческое общество

Команда археологов обнаружила древнейшее земледельческое общество в Уэд-Бехте, Марокко, относящееся к периоду финального неолита. Исследование было опубликовано в журнале Antiquity и впервые акцентирует внимание на важной роли региона Магриб в возникновении ранних средиземноморских обществ.

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Обнаруженные археологические данные подтверждают наличие крупного сельскохозяйственного поселения в северо-западном Магрибе. Среди находок были останки одомашненных растений и животных, а также артефакты, включая керамику и каменные изделия, что свидетельствует о развитом аграрном хозяйстве. Это поселение, по масштабу сопоставимое с древней Троей, являлось важнейшим земледельческим центром в Африке за пределами долины Нила.

Исследователи провели археологические полевые работы и выявили свидетельства хранения продуктов в глубоких ямах, характерных для финального неолита. Была выявлена схожесть между находками в Уэд-Бехте и похожими археологическими памятниками на территории Иберийского полуострова. Найденные ранее артефакты из слоновой кости и страусиных яиц указывают на существование культурных и торговых связей между Магрибом и регионами по обе стороны Гибралтарского пролива.

Полученные результаты меняют понимание поздней доисторической эпохи Средиземноморья и Африки. Магриб, ранее недостаточно изученный с археологической точки зрения, оказывается важной сценой для исторических процессов, происходивших в Большом Средиземноморье в четвертом тысячелетии до нашей эры. Новые данные доказывают, что это общество играло ключевую роль в межконтинентальных связях и культурных обменах.

Авторы исследования подчеркивают, что Уэд-Бехт следует рассматривать как уникальное африканское сообщество, активно участвовавшее в формировании социального мира Западного Средиземноморья и оказавшее значительное влияние на развитие региона в конце неолита.