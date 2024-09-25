Во Франции археологи нашли 200-летнее послание в бутылке

Археологи во Франции нашли послание в бутылке, которому около 200 лет, пишет UPI.

© Соцсети

Как сообщают СМИ, студенты, участвующие в археологических раскопках во французском городе, нашли послание в бутылке, оставленное другим археологом 200 лет назад. Гийом Блондель, руководитель региональной археологической службы, рассказал, что практиканты работали на месте руин галльской деревни, находящейся под угрозой эрозии, когда наткнулись на стеклянный сосуд внутри глиняного горшка.

В послании, оставленном Фере, уроженцем Дьеппа и известным археологом своего времени, говорится о проведенных раскопках в январе 1825 года на территории, известной как Сите-де-Лим, или Лагерь Цезаря.

«Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь когда-то проводились раскопки, но найти это 200-летнее послание стало полнейшей неожиданностью», — поделился эмоциями Блондель.

По словам мужчины, местные архивы подтверждают, что Фере действительно был известным археологом, который оставил заметный след в истории исследований данной территории.