Старинная икона оказалась на 150 лет старше заявленного

Православная икона Николая Чудотворца оказалась на полтора века старше, чем предполагалось. Ее подлинный возраст определили сотрудники Сибирского федерального университета.

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Исследуя деревянную основу предметов религиозной живописи, сибирские ученые использовали так называемые дендрохронологические методы. Они позволили с высокой точностью корректировать даты создания памятников.

Выяснилось, например, что икона Чудотворца существенно старше, нежели было заявлено, - разница составила 150 лет.

Еще одна христианская святыня "постарела" на несколько десятилетий - как полагают эксперты, она создана не в конце XIX века, а в начале.

Эти и другие работы старых мастеров, проанализированные сибирскими исследователями, относятся к Енисейской школе иконописи, отметили в СФУ.