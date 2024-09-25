Старинная икона оказалась на 150 лет старше заявленного
Православная икона Николая Чудотворца оказалась на полтора века старше, чем предполагалось. Ее подлинный возраст определили сотрудники Сибирского федерального университета.
Исследуя деревянную основу предметов религиозной живописи, сибирские ученые использовали так называемые дендрохронологические методы. Они позволили с высокой точностью корректировать даты создания памятников.
Выяснилось, например, что икона Чудотворца существенно старше, нежели было заявлено, - разница составила 150 лет.
Еще одна христианская святыня "постарела" на несколько десятилетий - как полагают эксперты, она создана не в конце XIX века, а в начале.
Эти и другие работы старых мастеров, проанализированные сибирскими исследователями, относятся к Енисейской школе иконописи, отметили в СФУ.