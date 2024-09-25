Asus представила дизайнерский ИИ-ноутбук с запахом роз

Asus анонсировала новую модель ноутбука Adol 14 Air, разработанную в сотрудничестве с дизайнерами Anna Sui и Adol.

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Уникальная особенность устройства — встроенный диспенсер ароматов, который делает его первым ноутбуком с такой функцией. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 365 с 10 ядрами Zen 5 и интегрированной графикой Radeon 880M.

Модель поступит в продажу 1 октября по цене около $1230, что на 28% дороже по сравнению с предшественником, выпущенным в июле.

Ноутбук получит 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 240 Гц и поддержку быстрой памяти LPDDR5-7500.

Сообщается, что новинка ориентирована на пользователей, которым важны как производительность, так и эстетика. Сменные ароматические пластины встроены в крышку устройства.