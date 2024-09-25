Представлен смартфон Samsung Galaxy M55s на Snapdragon 7 Gen 1

Samsung официально представила новый смартфон — Galaxy M55s — в Индии.

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Продажи стартуют 26 сентября на Amazon, а цена составит $230 за версию с 128 ГБ памяти и $275 за 256 ГБ. Благодаря скидке для владельцев карт крупных банков, цена снизится до $215 и $250 соответственно.

Galaxy M55s внешне выделяется уникальной текстурой на задней панели, что отличает его от других моделей Samsung. Однако технические характеристики смартфона практически идентичны модели Galaxy M55, выпущенной ранее.

Новинка оснащена 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти, а также тройной камерой с основным модулем на 50 Мп.

Galaxy M55s также получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки и работает под управлением Android 14 с оболочкой One UI 6.1.