Выбираем наушники Apple с шумодавом: AirPods 4 или AirPods Pro 2?

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech протестировали наушники AirPods Pro 2 и AirPods 4.

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По автономности AirPods Pro 2 немного (на один час работы) превосходят AirPods 4. Также про-версия поставляется с кабелем для зарядки, тогда как у новой версии его нет.

AirPods 4 очень удобные и лёгкие. В ухе они почти не чувствуются. Правда, у них по сравнению с AirPods Pro 2 нет регулятора громкости.

Ещё одна уникальная функция новинки AirPods 4 — это возможность их использовать как слуховые аппараты.

Функция активного шумоподавления определённо лучше работает на AirPods Pro 2.

С режимом прозрачности у обеих моделей не было проблем. Микрофон качественнее при этом стоит на AirPods 4.

© Max Tech

По звучанию хороши оба варианта. Но AirPods Pro 2 дают немного более качественный звук.

Вывод

AirPods 4 лучше, чем многие другие наушники, по мнению эксперта. Они очень удобны. Правда, при воспроизведении музыки на большой громкости окружающие будут её тоже слышать. А вот в AirPods Pro 2 её другим людям не слышно. Обе модели также очень громкие. Если вам нужны именно маленькие наушники, то берите AirPods 4.