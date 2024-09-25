Самый дешевый смартфон Apple подорожает

Компания Apple поднимет цены на самые доступные смартфоны. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Revegnus1.

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Весной 2025 года Apple должна представить новое поколение iPhone SE. По информации инсайдера Revegnus1, телефон могут оценить в 499 долларов, или около 46 тысяч рублей. Таким образом, он окажется на 70 долларов дороже iPhone SE предыдущего поколения — вышедший в 2022 году аппарат оценивали в 429 долларов.

Revegnus1 отметил, что Apple хочет удержать цены на устройство ниже 500 долларов. Однако не может продавать девайс совсем дешево, так как он получит современный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти, необходимые для работы с искусственным интеллектом (ИИ). В настоящий момент ИИ поддерживают все телефоны серии iPhone 16, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ожидается, что новый SE выйдет с новым дизайном в стиле iPhone 14. Так, аппарат не будет иметь кнопки Home, получит экран с тонкими рамками и вырезом Dynamic Island. По словам журналистов PhoneArena, iPhone SE будет полезным для пользователей, только если те не живут в странах Евросоюза и Китае — неизвестно, когда в этих регионах начнет работу нейросеть Apple Intelligence.

В начале осени журналисты агентства Nikkei Asia рассказали, что с выходом iPhone SE в 2025 году Apple полностью откажется от IPS-дисплеев в своих смартфонах. В том числе на это указывают новые контракты Apple с поставщиками.