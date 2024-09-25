Infinix представила в России свой первый планшет

Китайская компания Infinix объявила о старте продаж в России своего первого планшета XPAD.

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Целевой аудиторией новинки производитель называет геймеров, студентов и каждого, кому важно качество изображения.

Infinix XPAD работает на Android 14. В основе - восьмиядерный чипсет Helio G99. 11-дюймовый FHD+ дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, яркость составляет 440 нит.

Разрешение обеих камер планшета - 8 МП. Объем оперативной памяти - 8 Гб, постоянной - 256 Гб. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, скорость зарядки - 18 Вт.

Также в наличии четыре динамика с поддержкой стандарта звука высокого качества Dolby Atmos.

Производитель также сделал ставку на компактность гаджета в своем классе - вес составляет всего 450 граммов, а толщина корпуса равна 7,3 мм.

Предусмотрено беспроводное подключение к Сети как по Wi-Fi, так и по 4G.

Кроме того, вендор дополнительно позиционирует девайс в качестве медиацентра для автомобиля, предполагая его использование для построения маршрута без отвлечения от дороги. По заверениям инженеров из Поднебесной, большой экран и мощные динамики удобны для просмотра фильмов, прослушивания музыки и подключения к навигаторам во время длительных поездок.

Планшет Infinix XPAD доступен в России в сером, титановом и голубом цветах.

Ценообразование в розничных торговых сетях на две модификации следующее: