В WhatsApp на Android появится новая функция

В мессенджере WhatsApp на системах Android появится функция «прочитать все». Об этом сообщает портал WABetaInfo.

© Zuma/ТАСС

Новая функция позволит отметить прочитанными все сообщения в личных и групповых чатах. При этом на устройствах iOS такая функция появилась уже некоторое время назад.

«WhatsApp работает над функцией быстрой пометки всех чатов как прочитанных. Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием», — отмечает источник.

В данный момент WhatsApp тестирует эту функцию на системах Android с помощью бета-тестеров.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция быстрой отправки стикеров.