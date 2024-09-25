Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

Компания Blue Origin успешно испытала вторую ступень тяжелой ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

© Lenta.ru

Огневые испытания ступени GS2 прошли на объекте Blue Origin во Флориде. Два двигателя BE-3U, работающие на жидких кислороде и водороде, были включены на 15 секунд. В ближайшее время компания планирует провести интеграцию первой и второй ступеней перспективной ракеты.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring, разрабатываемого компанией Blue Origin.

Также в сентябре ArsTechnica написало, что первый запуск New Glenn перенесен на первую половину ноября.