Телескоп Уэбба проанализировал уникальную атмосферу экзопланеты

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба наблюдала уникальную и раздутую атмосферу экзопланеты WASP-107b. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Экзопланета WASP-107b имеет размер Юпитера, но при этом ее масса составляет лишь десятую часть от массы газового гиганта. Уникальной особенностью этой экзопланеты является восточно-западная асимметрия в атмосфере, что говорит о значительных различиях между двумя ее полушариями.

Для получения этих данных исследователи использовали метод трансмиссионной спектроскопии с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Этот метод позволяет анализировать состав атмосферы планеты по изменению светового спектра во время транзита, когда планета проходит перед своей звездой. Данные были собраны с невероятной точностью, что позволило различить сигналы, приходящие с разных сторон экзопланеты.

С помощью трансмиссионной спектроскопии ученые смогли детально изучить состав атмосферы, облачность, температуру и химические процессы, происходящие в ней. WASP-107b имеет относительно низкую плотность и слабую гравитацию, что делает ее атмосферу гораздо более раздутой по сравнению с другими планетами такого же размера.

Экзопланета имеет температуру около 476 градусов Цельсия, что ставит ее в промежуточную категорию между планетами нашей Солнечной системы и самыми горячими экзопланетами. Важно отметить, что модели, используемые учеными, ранее предсказывали отсутствие такой асимметрии у планеты с подобными характеристиками.

Полученные данные дают возможность лучше понять климат и динамику атмосферы экзопланет. Исследователи планируют продолжить изучение WASP-107b с помощью дополнительных наблюдений, чтобы выяснить, какие факторы влияют на асимметрию атмосферы и как эти процессы можно объяснить с точки зрения физических моделей.